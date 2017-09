Líder do PT na Aleac entende que o gestor da Emurb tem que ser responsabilizado por atos

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 01/09/2017 15:00:12

O deputado Lourival Marques, líder do PT na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), se posicionou sobre a segunda fase da Operação Midas, que investiga irregularidades na Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Para ele, as investigações não atingem o prefeito Marcus Viana (PT) e nenhum dos pré-candidatos ligados ao PT.

“Pelo que li na imprensa nenhum pré-candidato majoritário do PT está envolvido nessa investigação. Com relação a instituição EMURB, temos que entender que o gestor da pasta tem que ser responsável pelos seus atos, temos que esperar o resultado das investigações para saber se vai haver condenação. No G7, em 2013, prenderam vários secretários e empresários e no final todos estão soltos e sem processos, mesmo assim, ganhamos as eleições em 2014”, avalia o deputado petista.