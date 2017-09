Jackson Marinheiro e empresários são presos em nova Fase da Operação Midas

Marcos Venicios, do ac24horas 01/09/2017 06:59:08

Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 01, Policiais civis e membros do Gaeco do Ministério Público do Acre deflagraram a segunda fase da Operação Midas, sobre irregularidades praticadas na Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb).

De acordo com o apurado por ac24horas, as autoridades cumprem 20 mandados, entre eles, de prisão preventiva, temporária e busca apreensão expedidos pela 4ª Vara Criminal de Rio Branco.

LEIA MAIS

>PF pede lista de comissionados da Emurb para investigar contratação de funcionários fantasmas

Entre os presos estão o ex-diretor-presidente da Emurb, Jackson Marinheiro, que recentemente foi denunciado por peculato e crime ambiental. Segundo informações preliminares, empresários também foram detidos.

Jackson é apontado em investigações do Ministério Público do Acre de ser o operador de um suposto esquema de realização de despesas pela EMURB. O conjunto indiciário na época apontava para a existência de um esquema criminoso de desvio recursos por meio de três frentes de atuação na área de Compras – execução fraudulenta dos contratos de fornecimento de bens (insumos em geral); Combustível – execução fraudulenta dos contratos de fornecimento de combustível e Medições – execução fraudulenta dos contratos de prestação de serviço de locação de veículos e máquinas.