Federal do Acre não vai fechar as portas em setembro, esclarece reitor Minoru Kimpara

João Renato Jácome 01/09/2017 09:54:38

A Universidade Federal do Acre (Ufac), a única publica no estado, não vai fechar as portas em setembro, como acadêmicos, servidores e militantes do setor educacional estão propagando nos quatro cantos do estado, inclusive nas redes sociais. Em outras palavras, o reitor da instituição, Minoru Kimpara, deixou claro que a afirmação é leviana.

Na contramão disso, o gestor universitário esclareceu que a séria de cortes orçamentários impostos pelo governo federal, não apenas no Acre, mas em outros estados do país, causou, sim, a necessidade de readequação dos gastos, o que deverá manter a instituição funcionando, mesmo com menos dinheiro.

“Apesar dos cortes que todas as instituições públicas estão sofrendo e que são preocupantes, nós, aqui na Ufac, replanejamos algumas atividades de tal forma que não há possibilidade de fechamento da instituição. Também, estamos, constantemente, pressionando o Governo Federal para reverter os cortes”, escreveu o reitor em perfil dele no FaceBook.

Diante da possibilidade de suspensão do semestre letivo por falta de recursos financeiros para tocar os trabalhos universitários, um grupo de estudantes, professores e técnicos da Ufac convocaram um protesto para o próximo dia 06 de setembro, a partir das 18 horas, no portão de entrada da universidade.

Ao citar exemplos de estudantes que seriam prejudicados com pausa no semestre letivo, os manifestantes fizerem a seguinte pergunta: “A Ufac vai fazer falta para você?”. Rapidamente, o texto se espalhou entre a comunidade acadêmica e causou tensão, situação que levou o reitor a publicar um esclarecimento oficial por parte a Administração Superior da Ufac.