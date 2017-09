“Esperamos uma apuração isenta”, diz Marcus Viana sobre Operação que prendeu Marinheiro e empresários

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana, divulgou uma nota oficial após a coletiva em que a Policia Civil e o Gaeco – Grupo de Combate ao crime Ornizado no Acre – divulgaram informações sobre a segunda fase da Operação Midas, que aputa desvio de dinheiro público na Administração da Emurb que cumpriu 20 mandados de prisão e culminou com a detenção do ex-diretor da empresa, Jackson Marinheiro e empresários que não tiveram seus nomes revelados pelas autoridades.

No comunicado, Marcus reiterou que a prefeitura sempre atendeu de forma irrestrita as solicitações de informações e documentos feitas pelo MPE/GAECO, que contou com toda a colaboração e total acesso durante o período em que perdurou as investigações.

“A EMURB adotou as medidas administrativas necessárias ao atendimento do interesse público e às requisições feitas pelo MPE/GAECO. Temos por princípio colaborar com qualquer investigação no âmbito da gestão municipal, seja de instituições judiciais, policiais ou de controle. Toda ação de combate ao mal feito tem o nosso apoio’, informa o prefeito.

Viana fez questão de salientar ainda que a Controladoria Geral da União e demais órgãos de controle reconhecem a Prefeitura de Rio Branco como uma das mais transparentes do país, cumprindo princípios éticos e administrativos de zelo e respeito com os recursos públicos. “Ética e transparência são valores praticados e cobrados na gestão municipal”, afirmou o prefeito.

“Esperamos uma apuração isenta, com respeito ao amplo direito de defesa e sem a condenação antecipada de ninguém”, finalizou o gestor.

