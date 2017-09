Detran anuncia leilão em Brasileia e proprietários da capital também são notificados

Da redação ac24horas 01/09/2017 06:40:18

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) realizará mais um leilão de no município de Brasileia com mais de 50 veículos.

A inscrição deve ser feita entre os dias 04 e 13 de setembro no site da leiloeira oficial (www.saleiloes.com.br) ou pessoalmente portando um documento oficial com foto na 6ª Circunscrição Regional de Trânsito (6ª Ciretran).

Lembrando que para fins de validação da inscrição é necessário realizar a visitação nos dias 04 a 06 e 11 a 13 deste mês, no pátio da 6ª Ciretran, situada na Rua 12 de Outubro, nº 635, Bairro Três Botequins, CEP: 69.932-000 no horário de 08h às 12h e das 14h às 16h.

Proprietários Notificados – Os usuários que tiveram seus veículos recolhidos em Rio Branco, devem ficar atentos a lista de notificação, em que constam mais de 350 veículos recolhidos no pátio do Detran, que terão o prazo de 20 dias para serem retirados do pátio do departamento, sob pena de serem levados à leilão.