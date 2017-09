DEM vai fazer avaliação e poderá definir os nomes para uma chapa de terceira via

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 01/09/2017 14:43:11

Após a expectativa frustrada de o pré-candidato ao governo do Acre, o senador Gladson Cameli (PP) apresentar o deputado federal Alan Rick, como o pré-candidato a vice-governador em sua chapa, durante a festa de filiação do deputado federal ao Democratas, que contou inclusive com a presença de lideranças nacionais do partido, os dirigentes do DEM realizam nesta sexta-feira (1o), uma reunião de avaliação para debater a questão e o possível lançamento de uma chapa de terceira via.

O presidente regional do DEM, o ex-prefeito Tião Bocalom, destaca que a reunião de dirigentes servirá para fazer uma avaliação de tudo que está acontecendo no momento em relação a movimentação do tabuleiro político. Questionado haveria possibilidade do DEM lança uma chapa de terceira via, Bocalom disse que “há, talvez não seja agora que será definido isso, porque o Alan está conversando com o Gladson.

É esperar para vê onde vai dar essa conversa deles e depois tomar uma decisão”.

Os dirigentes do DEM acreditam que o capital político do partido não pode ser menosprezado pelo pré-candidato Gladson Cameli. Para eles, a escolha do vice tem que acontecer até o mês de setembro. Eles esperam que a decisão favoreça o Democratas. A direção da legenda destaca que nas eleições 2014, o DEM alcançou 76.218 mil votos, sendo que 37.405 foram conquistados em Rio Branco, município que o candidato da Frente Popular coloca uma certa vantagem sobre Cameli.

Outro ponto destacado pelos democratas é a votação de Tião Bocalom nas eleições de 2012, quando ele obteve 77.417/176.568 no primeiro turno, totalizando 43,9% e no segundo turno, mesmo derrotado alcançou 87.818/178.375, terminando a disputa com 49,2% dos votos válidos, perdendo para o que eles consideram como “a poderosa máquina do PT” por uma diferença de 2.739 votos para o atual prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre. Para os democratas, uma eleição perdida nos detalhes.

A votação obtida pelo deputado federal Alan Rick na capital também é tida como um trunfo para DEM reivindicar a vaga de vice na chapa encabeçada por Gladson Cameli. O parlamentar que abandonou a Frente Popular e assinou ficha de filiação no DEM conquistou uma votação expressiva na capital. Alan Rick terminou a contagem com 15 mil votos em Rio Branco, o que corresponde a 82,7% de sua votação no Estado. Por esse motivo, os democratas acreditam que ele seria o vice ideal para Cameli.

A direção do DEM já estuda um plano B, caso seja mantida a decisão de debater o nome do vice apenas no próximo ano. Acreditando que o presidente do PP, José Bestene prepara uma cartada para apresentar um conselheiro do TCE como pré-candidato a vice-governador, os dirigentes partidários poderão definir nomes para a possível chapa majoritária, que contaria com os nomes de Tião Bocalom, Alan Rick e lideranças políticas dos municípios do interior do Acre.