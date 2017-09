Zen acredita que escândalo da Emurb não respinga no PT e nem nas eleições 2018

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 01/09/2017 13:10:14

Apesar da grande a repercussão da segunda fase da Operação Midas, que investiga irregularidades na Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o líder do governo na Aleac, deputado Daniel Zen, não acredita que os supostos atos de corrupção irão respingar no PT nem terá reflexo nas eleições 2018, já que o possível candidato será o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana, do PT.

“Acredito que não. Primeiro, porque a pessoa em questão está sendo investigada, ainda não foi julgada e muito menos condenada. Devemos assegurar a ele o direito à ampla defesa, ao contraditório e à presunção de inocência. Segundo porque a pessoa em questão não é do PT e sim do PSB. E, terceiro, porque não podemos confundir a suposta ação isolada de uma pessoa, com a totalidade de um partido. Devemos confiar nos órgãos responsáveis pela investigação e julgamento e esperar que a justiça seja feita”, disse o líder do governo, ao ser questionado pela reportagem.

A reportagem de ac24horas tentou falar com os vereadores do PT que integram a bancada do partido na Câmara de Rio Branco, mas os parlamentares não responderam ao questionamento sobre uma possível interferência negativa da Operação Midas na disputa eleitoral que se avizinha. Durante a ação conjunta de Ministério Público e Polícia Civil, foram cumpridos dezenove mandados de prisão preventiva e temporária, e dois mandados de busca e apreensão. Os alvos foram servidores públicos e empresários, acusados de desvio de recursos públicos na Emurb.