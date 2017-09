Criminosos invadem casa, fazem morador engolir pílula e levam veículos no bairro Belo Jardim

Da redação ac24horas 01/09/2017 14:04:26

Criminosos invadem casa, fazem morador engolir pílula e levam veículos. O fato aconteceu na madrugada desta sexta-feira (01), em uma residência localizada no Ramal do Macarrão, região do bairro Belo Jardim, segundo distrito de Rio Branco. Apesar de ter família, o morador de 43 anos estava sozinho e foi obrigado a ingerir pílulas dadas pela dupla de criminosos.

Ao todo foram levados um televisor de 50 polegadas, uma maquina de lavar carro, ventilador, dinheiro, relógio e dois veículos sendo um carro modelo Corola prata de placas MZW 0554 e uma motocicleta modelo Twister vermelha de placa QLU 6659.

O morador que terá o nome preservado contou a esposa que dormia na casa da mãe, que os criminosos chagaram arrombando a porta da residência. Ele que estava na cama, se dirigiu até a sala e foi levado pelos criminosos de volta ao quarto onde foi amarrado na cama e os criminosos tentaram obrigá-lo a engolir pílulas de efeito desconhecido, mas ela conta que ele não engoliu.

Enquanto um fazia o limpa na casa, de vez enquanto o outro retornava ao quarto para verificar os batimentos do morador. “Meu marido disse que prendeu a pílula na boca e eles deram água pra vê se ele engolia, o que voltou pra conferir, viu que ele ainda estava vivo e deu outra pílula com água pra ele beber, mas, ele não engoliu”, disse a esposa.

O fato foi registrado em uma delegacia e o morador fez exames no Instituto Médico Legal (IML) que devem apurar que tipo de remédio lhes foi dado pelos criminosos. Se caso alguém tiver alguma informação sobre os produtos roubados, acionem a polícia através do 190.