Abertas inscrições para os cursos de Desenvolvimento Humano, e Inclusão Escolar

Da redação ac24horas 01/09/2017 06:29:13

Estão abertas as inscrições para o curso de Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar, na modalidade a distância, para o Polo da Universidade Aberta do Brasil, o Centro Estadual de Educação Permanente (Cedup) de Rio Branco e Acrelândia.

Cada cidade contará com um total de 50 vagas. O período de inscrições é de 29 de agosto a 12 de setembro de 2017. As inscrições podem ser realizadas no endereço eletrônico https://www.ead.unb.br/chamada-publica.

O candidato deve preencher formulário (conforme disponibilizado no referido endereço eletrônico).

Pré-requisitos – Os candidatos às vagas precisam possuir graduação ou licenciatura em pedagogia, psicologia, fonoaudiologia ou áreas das ciências humanas, saúde ou sociais.