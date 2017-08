TV Gazeta confirma saída de Wesley Morais, mas faz suspense sobre Mara Rocha

João Renato Jácome 31/08/2017 16:15:32

As inovações no jornalismo são válidas, e esse é um dos conceitos utilizados pela TV Gazeta, afiliada Record TV no Acre, para alterar seu quadro de funcionários ou programas que vão ao ar. A partir da semana que vem, tem mudança: Wesley Morais deixa o comando do matinal Balanço Geral, e dá espaço à jornalista Crisna Lima, que até então estava na TV 5, afiliada da Bandeirantes.

A mudança, confirmada pelo diretor-geral da emissora, Gabriel Rota, ecoa em meio a comentários de que a também apresentadora Mara Rocha -possível candidata à vice-governadora pelo PSDB- teria sido demitida da afiliada. O assunto, na avaliação de Rota, não passa de imaginação e nada tem a ver com questões políticas. O desligamento, contudo, não foi confirmado.

Episódios como os de agora, por exemplo, já foram propagados em outras datas, com a saída dos jornalistas Assem Neto, Lenilda Cavalcante e Gerson Rondon, em anos anteriores. Sempre que possível, a emissora nega envolvimento de membros do Governo do Acre com a decisão de desligar funcionários.

Por telefone, Mara Rocha disse que ainda não tinha conhecimento da demissão dela, e afirmou iria normalmente ao trabalho nesta quinta-feira, dia 31, já que apresentaria o principal jornal da emissora, o Gazeta em Manchete, pela noite. Além disso, Mara, que é irmã do deputado federal Major Rocha (PSDB), falou do respeito que há dentro da emissora.

Já o apresentador Wesley Morais não quis comentar a saída da TV Gazeta. A reportagem não conseguiu contato diretamente com ele que, desde a primeira exibição do Balanço Geral, há dois anos, esteve à frente do telejornal que a partir do próximo dia 11 de setembro será comandado por uma mulher, pela primeira vez.