Secretaria de Direitos Humanos abre processo seletivo para nível médio e superior

Da redação ac24horas 31/08/2017 07:53:07

A Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 31, o edital SGA/SEJUDH Nº001, que trata do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais de nível médio e superior.

No total são cinco vagas, sendo três para o cargo de Orientador em Direitos Humanos (Nível Superior) com jornada de 30 horas semanais e remuneração de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Das duas vagas restantes para o cargo de Nível Médio de Apoio Administrativo em Direitos Humanos, com carga horária de 30 horas semanais, o rendimento é de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

As inscrições ocorrerão no período de 31 de agosto a 11 de setembro de 2017, a partir das 10 horas, por meio do formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico www.sga.ac.gov.br.

No último dia, as inscrições no site se encerrarão às 09 horas e a entrega dos documentos nas mesas receptoras às 17 horas. O recebimento da documentação nas sextas-feiras, durante o período de inscrição, ocorrerá somente até às 12 horas.

Para efetivar a inscrição o candidato deverá: preencher o Formulário de Inscrição online; entregar o Formulário de Inscrição impresso e entregar o Curriculum Vitae, anexo ao Formulário de Inscrição preenchido no site www.sga.ac.gov.br e as cópias dos documentos comprobatórios de todos os títulos, requisitos para o cargo e declarações feitas, legíveis e sem rasuras, acondicionados em envelope lacrado na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, situada na Rua Francisco Mangabeira n° 37, Bosque – Rio Branco, das 08h às 12h e das 14h às 17h.

O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 02 (dois) anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final. Para mais informações, acesse a página eletrônica do DOE:http://www.diario.ac.gov.br/