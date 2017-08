Polícia Civil prende suspeito de estuprar mulher de 54 anos no município de Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes 31/08/2017 07:58:39

Uma investigação coordenada pelo delegado Luiz Tonini, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Proteção ao Menor, de Cruzeiro do Sul, resultou na prisão do suspeito de ter estuprado uma senhora de 54 anos. O crime ocorreu há cerca de 30 dias, próximo à Avenida São Paulo, e desde então os policiais se dedicaram a identificar o autor.

Segundo o delegado Tonini, a vítima – cujo nome foi preservado – se dirigia a uma agência bancária por volta das 5 horas da manhã quando foi abordada pelo acusado. Armado com uma faca, ele a coagiu a entrar em um beco, onde consumou a violência sexual.

Imagens registradas por câmeras do sistema de monitoramento de segurança pública ajudaram na identificação do acusado. “Ele confessou a prática do crime de estupro”, assegura o delegado.

No momento da prisão, o suspeito estava armado, o que leva a polícia a acreditar na possibilidade de que ele tenha cometido outros crimes.

Tonini informou ainda que o sujeito já se encontra no presídio, à disposição da justiça.