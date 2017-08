Polícia Boliviana prende e deporta integrante de facção criminosa de Rondônia

Da redação ac24horas 31/08/2017 14:12:28

Agentes da Polícia Boliviana, Cobija/ Pando, que integram o setor de investigação DIPROVE, prenderam no final da tarde desta quinta-feira, 30, o rondoniense Uonerciei Teixeira Ribeiro (33 anos) e o entregaram a polícia brasileira. Ele estaria se escondendo em território boliviano enquanto praticava uma série de crimes.

De acordo com a polícia boliviana, Uonerciei Teixeira seria integrante de facções criminosas e estaria liderando uma série de roubos e furtos de motocicletas em Brasiléia e Epitaciolândia.

O caso foi notificado as autoridades do Acre, o que impressionou as autoridades dos dois países foi a extensa ficha criminal do acusado.

Uonerciei responde por roubo agravado, roubo a mão armada, assaltos, entre crimes e já esteve preso por vários crimes.

O comando da polícia de Pando, entregou o acusado na linha de fronteira, na ponte que liga os países no município de Epitaciolândia a Polícia Militar do Acre, onde deverá ser transferido para o estado de Rondônia, pois é foragido da justiça rondoniense.

Com informações do site O Alto Acre