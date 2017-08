No interior do Estado do Acre, ladrões fazem o “limpa” em delegacia e fórum de justiça

Da redação ac24horas 31/08/2017 11:20:06

No Acre, local em que os índices de criminalidade são cada vez maiores, os bandidos invadem até prédios públicos. Foi o que aconteceu no município do Jordão. Ladrões invadiram a delegacia e o fórum no município e furtaram tudo que puderam: televisor, botijas de gás, roçadeira e cadeira.

Um dos ladrões, Efraim do Nascimento Souza, 19 anos, que recentemente saiu do presídio e já se encontrava na cidade, foi o único preso até o momento pela polícia. Os outros envolvidos estão sendo procurados.

Com Efraim, a polícia conseguiu recuperar os produtos do roubo que estavam numa residência no Bairro Kaxinawa, na cidade do Jordão. Efraim foi encaminhado à delegacia.