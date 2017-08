Horas antes de apresentar telejornal, Marcelo Moura demite Mara Rocha da TV Gazeta

João Renato Jácome 31/08/2017 18:58:47

Se confirmou o que estava previsto nos bastidores da imprensa acreana: Mara Rocha, até então apresentadora do Gazeta em Manchete, da TV Gazeta, afiliada Record TV no Acre, foi demitida. Horas antes, Gabriel Rota, diretor-geral da emissora, chamou os comentários de fantasiosos.

A jornalista confirmou o desligamento da empresa ao ac24horas. O dono da emissora, Marcelo Moura, foi quem, pessoalmente, informou Mara Rocha de que ela não fazia mais parte do quadro de funcionários da tevê acreana.

A jornalista foi pega de surpresa após quase 20 anos à frente do telejornal noturno.

“É muito estranho. Me cheira a perseguição porque eu participei de uma caravana com o Gladson Cameli, e porque eu fui citada como provável vice do Gladson Cameli. Passei o dia recebendo mensagens, mas não sabia o que era. Eu estava caminhando para os 19 anos de casa”, limitou-se a dizer.

Além de Mara, o jornalista Wesley Morais também vai deixar a emissora nesta sexta-feira, dia 1 de setembro. Ele será substituído por Crisna Lima, que até então estava na TV 5, afiliada da Bandeirantes. Sobre o assunto, o apresentador do Balanço Geral não quis se manifestar.

Episódios como os de agora, por exemplo, já foram propagados em outras datas, com a saída dos jornalistas Assem Neto, Lenilda Cavalcante e Gerson Rondon, em anos anteriores. Sempre que possível, a emissora nega envolvimento de membros do Governo do Acre com a decisão de desligar funcionários.