Grávida que precisava de sangue já ganhou bebê; família conseguiu 36 bolsas

João Renato Jácome 31/08/2017 14:19:40

A jovem Amanda Feijó, de 20 anos, que estava precisando de cinco bolsas de sangue, já ganhou bebê na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. A jovem, portadora da doença autoimune Purpura, precisava pela manhã de cinco bolsas, mas após reportagem do ac24horas, 36 doadores estiveram no Hemoacre.

A informação foi passada pela tia da garota, Jarlene Feijó, que comemorou o parto e disse que Amanda “está muito bem, tranquila, e já no leito, pronta para receber visitas inclusive dos doadores”, pontuou. Pela manhã, Jarlene estava aflita com a situação da sobrinha que grávida, teve o quadro clínico agravado.

Com o baixo estoque, os populares podem continuar doando sangue no Hemoacre, pois além de Amanda, outras pacientes do setor de saúde precisam de bolsas. Essa é uma campanha que o poder público sempre reforça. O centro de hemoterapia da Capital fica Avenida Getúlio Vargas, no Bosque, ao lado do Teatrão.

A DOENÇA

A doença é um distúrbio autoimune marcado pelo ataque das próprias defesas às plaquetas, células responsáveis pela coagulação do sangue. Os sintomas mais comuns são: manchas avermelhadas na pele, hematomas que não tenham sido motivados por pancadas, sangramentos espontâneos na gengiva, nas narinas, na urina e nas fezes, e, entre as mulheres, quadro de menstruação intensa.