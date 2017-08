Grávida precisa urgente de sangue O+; família pede ajuda à população de Rio Branco

João Renato Jácome 31/08/2017 12:24:40

A jovem Amanda Feijó, de 20 anos, está precisando urgentemente de sangue tipo O+ (positivo). Ela foi diagnosticada com a doença autoimune purpura, e está grávida, o que está prejudicando ainda mais o tratamento da doença. O contato da família, que pede ajuda, é (68) 9 96139274.

Segundo familiares, as doações podem ser feito no Hemoacre, que fica na Avenida Getúlio Vargas, no Bosque, ao lado do Teatrão, em Rio Branco. A jovem está internada na Maternidade Bárbara Heliodora, “entre a vida e a morte”, relatou Jarlene Feijó, tia da paciente.

A doença é um distúrbio autoimune marcado pelo ataque das próprias defesas às plaquetas, células responsáveis pela coagulação do sangue. Os sintomas mais comuns são: manchas avermelhadas na pele, hematomas que não tenham sido motivados por pancadas, sangramentos espontâneos na gengiva, nas narinas, na urina e nas fezes, e, entre as mulheres, quadro de menstruação intensa.