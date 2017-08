Deputado Major Rocha anuncia R$ 1,4 milhões para a assistência básica à saúde de 9 municípios do Acre

Da redação ac24horas 31/08/2017 12:28:25

O deputado federal Major Rocha (PSDB) anunciou nesta quinta-feira (31) o pagamento de várias emendas ao orçamento geral da União e de autoria do parlamentar. Estas emendas contemplam nove municípios do Estado do Acre e valor de todas elas ultrapassa os R$ 1,4 milhões.

“Os recursos vão ser utilizados em ações com benefícios diretos e imediato para a comunidade, com investimentos nos postos de saúde e nos programas de combate de endemias”, comemorou Rocha.

Todas as Emendas agora liberadas foram apresentadas neste ano de 2017 e atenderão ao custeio da saúde pública dos municípios dentro do Piso de Assistência Básica (PAB) à Saúde.

Os recursos do PAB da Saúde têm limite definido pelo Ministério da Saúde de acordo com a população do Município e permitem a aquisição de medicamentos e o custeio de programas de prevenção de endemias nos municípios, executores das ações.

“Recursos para a atenção básica de saúde representam investimentos com reflexos diretos na vidas das pessoas. É um alento para o povo que busca os postos de saúde em busca de tratamento para suas enfermidades”, ressaltou Rocha.