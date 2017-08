Agro Fest tem início nesta quinta (31) com a tradicional cavalgada no município de Epitaciolândia

Tem início nesta quinta-feira, 31, a Agro Fest, festa agropecuária do Alto Acre. Além da tradicional cavalgada, a programação inclui shows, rodadas de negócios, rodeio, leilão e o concurso de beleza que irá eleger a garota AgroFest.

O evento será realizado no Parque de Eventos de Epitaciolândia. A expectativa é que o evento movimente aproximadamente R$ 2,5 milhões.

Cavalgada – No sábado (2 de setembro) pela manhã mais de 400 inscritos vão animar as comitivas. Já a programação musical contará com artistas regionais (Marcos Nery e Banda Arregaca-aê). A comunidade gospel contará com a apresentação do Pastor Celso Costa e o Ministério Pelo Sangue. A atração principal ficará a cargo da dupla João Neto e Cristiano, no sábado. Na última noite da Agro Fest, domingo, será realizado a atração final do rodeio com shows de Thalles e Bruno e Sandra Melo, entre outros.

Segundo dados oficiais da prefeitura 80 expositores foram cadastrados. No setor da alimentação serão 42 empreendimentos sem contar ainda os já cadastrados para a Feira da Economia Solidária. A expectativa de público, nas quatro noites, é que ultrapasse as 40 mil pessoas.