​​TRE do Acre convoca aprovados em concurso de cargos de técnico e analista judiciário

Da redação ac24horas 31/08/2017 12:19:33

A desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), Regina Longuini, assinou o Edital de Convocação dos aprovados nos cargos de técnico e analista judiciário para realização de Inspeção Médica de saúde.

O edital foi publicado na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 31 de agosto.

A etapa de inspeção de saúde deve ser realizada na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, situada na Avenida Antônio da Rocha Viana, n. 1.389, Bairro Bosque, Rio Branco – AC, no dia 11/09/2017, às 15 horas.

Na oportunidade, os candidatos deverão apresentar os exames médicos e laudos necessários. Os candidatos considerados aptos para o exercício do cargo na inspeção de saúde, desde já, estão convocados para, no mesmo local e data acima mencionados, às 16 horas, comparecerem à sala da Coordenadoria de Gestão de Pessoas do TRE-AC, para escolha do local de lotação, segundo a ordem de classificação no concurso.