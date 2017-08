Traficante mais procurado do Acre é preso por investigadores da polícia em Rondônia

Jairo Barbosa 30/08/2017 10:59:34

Acusado de comandar um assalto no início do mês em Acrelândia, quando trocou tiros com a polícia, o acreano Geildo Ivo da Silva foi preso na última terça feira (29), por agentes da Policia Interestadual de Rondônia (POLINTER), em Porto Velho.

Geildo estava na condição de foragido da justiça do Acre e segundo a polícia rondoniense planejava um assalto a uma distribuidora de produtos eletrônicos na capital rondoniense.

Ele foi preso no bairro Marcos Freire, zona leste de Porto Velho, em uma residência apontada pela polícia como ¨escritório do crime¨.

Considerado de altíssima periculosidade, Geildo será transferido para Rio Branco e vai aguardar julgamento em um presídio da capital.