Sobre chaves, portas, cadeados e liberdade

Charlene Carvalho 30/08/2017 07:03:38

Há mais ou menos há um ano comprei um colar. Foi tipo amor à primeira vista, sabe? Vi, amei, comprei. Uma bijoux de boa qualidade e linda. Parênteses necessário: ( tinha uma chave no estilo Tiffany’s – moças me entenderão- linda de viver). O problema é que ele, claro, deu o que falar. Cada vez que usava ouvia uma história. Certa vez disseram que era a chave do meu coração. Outra era a chave do coração de alguém que guardei para mim. Chegaram a dizer, até, que era a inicial da letra de um ex (saberá Jesus quem poderia ser a pobre alma penada). Mas não era nada disso. Era apenas um colar que eu amava. Até a semana passada.

Saí para um evento com uma roupa que não ornava com a minha chave. Mas sabe aquela voz que te diz: usa o colar? Pois é. Eu a ouvi. E usei. Naquele mesmo dia voou da minha mão por um motivo muito justo que não cabe aqui explicar. Doeu um pouco entregar minha chave com pedrinhas Swarovski, mas sei que está em boas mãos.

O que quero te dizer com tudo isso? Apenas que faças aquilo que precisa ser feito. Vivemos um tempo de muita animosidade. Onde portas, fechaduras e cadeados estão sendo colocados em nome da segurança pessoal. Na vida, há momentos que precisamos jogar as chaves fora e abrir as portas do coração para que o amor entre. Para que o novo se estabeleça, para que o ar puro areje os muitos quartos da nossa alma. Se posso te dar um conselho te digo: preste atenção quais são as portas que você precisa realmente fechar. E, principalmente, as que você precisa abrir. Vai que uma hora dessas o amor bate na tua porta??

Uma quarta-feira de luz pra vocês tudim…. 😊



O sorriso aberto da apresentadora Jocely Abreu, profissional competente e amiga que sabe ser feliz como poucos

Memória

Hoje lembramos 15 anos do trágico acidente com o avião da Rico Linhas Aéreas na cabeceira do aeroporto internacional de Rio Branco. Um dia triste para inúmeras famílias acreanas. Com o tempo a dor tomou nova forma, a saudade foi substituída por boas lembranças. Mas aquela noite, ah aquela noite nunca será esquecida.

GOT

Muito já foi comentado sobre o final de GOT. Não vou me ater aos spoilers espalhados pela internet. Não seria repetitiva. Exceto por dizer que os diálogos do último EP foram sensacionais. E que o romance entre Jon Snow e Daenerys, mesmo sendo piegas, é bonito de ser ver. Sem mais…



Luiz Barros, que completou 73 anos na semana passada, recebendo o carinho da filha Rúbia Lima e da neta Hannah

Encontro

Amigos da Velha Guarda de Sena Madureira estão organizando um grande encontro nos dias 23 e 24 de setembro (véspera do aniversário da cidade) com direito a sessão de fotos, visitas a lugares históricos e um baile para relembrar os velhos tempos, além da tradicional partida de futebol.

Carnaubeira

Uma das coisas bacanas desse encontro é a ênfase no cuidado e defesa de um patrimônio histórico da cidade, nossa bela, frondosa e hoje ameaçada Carnaubeira da beiro do rio Iaco. Me somo ao esforço do grupo para que o local, que tem algumas das nossas melhores memórias, seja preservado.



Professor Adgeferson Diniz da Silva comemora o sucesso do exame de faixa dos alunos de boxe chinês. As aulas no seu centro de luta são as mais disputadas de Rio Branco