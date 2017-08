Sérgio Petecão quer ouvir ex-procuradora que teria provas de corrupção da Odebrecht

Da redação ac24horas 30/08/2017 14:21:54

O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, informou nesta terça-feira, 29, que o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) apresentou requerimento para ouvir a ex-procuradora-Geral da Venezuela, Luisa Ortega Díaz, destituída do cargo pela Constituinte de Nicolás Maduro.

A venezuelana teria provas de corrupção em obras da Odebrecht no país vizinho com financiamento do BNDES.

Petecão quer colocar o requerimento em votação já nesta quarta-feira. Já seus colegas estão mais preocupados é em deixar a comissão em banho-maria mesmo, ironiza Lauro Jardim.