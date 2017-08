Prorrogado prazo para inscrições no concurso da Defensoria Pública do Acre

Da redação ac24horas 30/08/2017 11:03:10

As inscrições para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) tiveram o prazo prorrogado. Agora, o prazo correrá até o próximo dia 12 de setembro. Um total de 15 vagas são oferecidas, e o salário inicial é de R$ 20 mil.

Os interessados podem acessar o formulário de inscrição no site www.cespe.unb.br/concursos/dpe_ac_17_defensor. O valor da taxa de inscrição é de R$ 290 e o pagamento deverá ser efetuado até o dia 5 de outubro de 2017.

O concurso é realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).