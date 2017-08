Prefeitura de Sena Madureira contrata por R$ 83 mil serviço em hotel ligado à família de secretário

Da redação ac24horas 30/08/2017 16:23:00

A prefeitura de Sena Madureira, comandada pelo peemedebista Mazinho Serafim, contratou serviço de hospedagem em um hotel ligado à família do secretário municipal de saúde, Daniel Herculano, pelo valor de 83 mil reais. A denúncia foi feita pelo vereador Josandro Cavalcante (PSDB), na noite desta terça-feira, com base em uma publicação do Diário Oficial do Estado.

“É ilegal na sua essência e, pra mim, imoral. 83 mil reais para serviço de hospedagem no hotel da família do secretário de saúde. Vão hospedar tanta gente aonde? Presidente, isso é muito grave”, comentou.

O vereador disse que a Câmara deve tomar uma atitude em relação a esse caso e foi além: lamentou o fato de a prefeitura continuar devendo pagamentos de salários a servidores enquanto gasta dinheiro com hospedagem em hotel e comete outros desperdícios com o dinheiro público.

“Alguns servidores receberam e outros não. A Prefeitura deixou de cumprir o acordo. Agora está alugando camionetes, caminhões, gastando dinheiro em hotel. Se somar tudo isso, teria dinheiro pra pagar os funcionários. Não falta só planejamento nessa gestão, falta também compromisso com a comunidade. Sena Madureira não suporta mais o desperdício de dinheiro”, disse.

A reportagem de ac24horas ligou na tarde desta quarta-feira, 30, para o telefone do prefeito Mazinho, o 9996228**, mas o telefone estava fora de área.