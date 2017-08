Polícia Federal ouviu 60 pessoas no caso Sehab e MPF deverá apresentar denúncias em dois meses

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 30/08/2017 18:04:17

Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a participações de servidores públicos no esquema de venda ilegal de casas populares na Secretaria de Habitação e Interesse Social do governo do Acre (Sehab) participaram de uma reunião na tarde desta quarta-feira (30) com o Procurador da República Rodrigo Sales Graeff, para pedir acesso ao inquérito das investigações que a Polícia Federal realiza para fechar o caso e apontar os responsáveis pela fraude nos programas habitacionais.

Segundo o presidente da CPI, o deputado Lourival Marques (PT), o Ministério Público Federal encaminhará uma guia de recolhimento para pagamento das cópias das mais de quatro mil páginas do inquérito. Após o pagamento os membros da comissão terão acesso aos documentos do passo a passo das investigações que saíram do âmbito estadual para o federal. Além das pessoas ouvidas pela Polícia Civil do Acre, o delegado da PF ouviu mais 60 pessoas convocadas para prestar esclarecimentos.

O autor da proposta da CPI, o deputado Gerlen Diniz (PP) informa o inquérito da Polícia Civil do Acre foi desmembrado em três. O primeiro apura a responsabilidade dos gestores e o possível crime de improbidade administrativa. O segundo investiga os servidores públicos acusados de participar do esquema na Sehab. O terceiro envolve os facilitadores que não são servidores públicos, mas teriam agido como vendedores na suposta comercialização de casas populares que funcionava dentro da Sehab.

“O procurador passou várias informações. Ele disse que a PF ouviu 60 pessoas, além dos ouvidos pela Polícia Civil, que o inquérito da PC foi desmembrado e resultou em três com aproximadamente quatro mil folhas. O Rodrigo Sales Graeff acredita que no máximo em dois meses os inquéritos serão concluídos e o Ministério Público Federal deverá apresentar as denúncias. Os documentos são públicos e os interessados terão acesso ao conteúdo das irregularidades que foram apuradas pela PF”, afirma Diniz.