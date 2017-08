“Novinha da Hilux” é detida em Rio Branco acusada de participar de quadrilha que roubava caminhonetes

Da redação ac24horas 30/08/2017 21:05:53

A Polícia apreendeu na madrugada desta quarta-feira (30) uma jovem de apenas 15 anos que é suspeita de participar de uma quadrilha especializada em roubo de caminhonetes em Rio Branco.

A menor, segundo consta nos autos do Boletim de Ocorrências, chamava a atenção das vítimas, usando seu charme e sua beleza e quando ficavam vulneráveis, ela chamava o restante da quadrilha que anunciava o assalto.

Neste caso, a vítima morava no bairro Placas e foi abordado pela garota que em seguida chamou dois de seus comparsas. A caminhonete foi subtraída, mas teria quebrado na estrada do Irineu Serra. A menor foi apreendida e em seu telefone celular foram encontrados na agenda mais de trinta contatos registrados com nomes de caminhonetes Hilux.

A menor e a caminhonete foram levadas para a Delegacia Especializada em Proteção a Criança e Adolescente (DEPCA). Um inquérito foi aberto para identificar e prender os demais suspeitos.