Municípios de fronteira do estado do Acre podem virar Áreas de Livre Comércio

Assessoria 30/08/2017 11:49:43

A Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado Federal aprovou na manhã desta quarta-feira (30) o projeto de lei de autoria do senador Jorge Viana (PT-AC) que cria áreas de livre comércio de importação e exportação em Assis Brasil, Capixaba, Plácido de Castro e Santa Rosa, todos municípios de fronteira no Acre. O relator do projeto, senador Sérgio Petecão (PSD-AC), leu o parecer favorável à proposta.

“São cidades na fronteira em que ou nós estabelecemos uma política de apoio para atividades comerciais e produtivas, ou vamos seguir deixando dinheiro para a Bolívia ou para o Peru. Toda vez que eu vou a Plácido de Castro, fico pensando que por ser um município de fronteira, o comércio é algo fundamental para ser fortalecido. O mesmo em Santa Rosa, na fronteira com o Peru. Não é diferente em Capixaba e Assis Brasil. O comércio das cidades vizinhas tem apoio do governo da Bolívia, e os nossos municípios não”, defendeu Jorge Viana.

Para Petecão, a iniciativa trará benefícios para o Acre. “Parabenizo o senador Jorge Viana pela iniciativa. Eu, que nasci e me criei no estado do Acre, sei da importância que esse projeto representa especialmente para os municípios fronteiriços com o Peru e a Bolívia”.

O projeto ainda deve ser aprovado em outras comissões para ser votado em plenário. “Penso que esse projeto deve ter apoio de toda bancada federal. Ele é fundamental para os prefeitos e para os moradores desses municípios”, destacou Viana.