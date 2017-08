Jovem de 17 anos desaparece no Bairro Ayrton Sena e pai acredita que ele esteja morto

Thiago Batista de Aguiar, de 17 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (28), quando saiu de casa no bairro Ayrton Sena, na companhia de um amigo. De acordo com o pai do adolescente, que esteve na delegacia prestando queixa do desaparecimento na manhã desta quarta-feira (30), o jovem seria usuário de drogas. Ele não soube informar se o filho tinha algum envolvimento com facção criminosa, mas, acredita que ele esteja morto.

“Nós temos algumas informações que agora estão sobre sigilo da polícia e por conta disso acredito que ele não esteja vivo, meu coração de pai sente que ele já não está mais entre nós, mas, quero ao menos saber aonde está o corpo por isso vim pedir ajuda da polícia”, disse emocionado.

O caso está agora sobre a responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp) que já abriu inquérito para apurar o que possa ter acontecido. Buscas estão sendo realizadas na intenção de encontrar o jovem desaparecido.