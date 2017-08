Deputado protesta contra violência e diz que direitos humanos só protege bandidos

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 30/08/2017 11:06:54

“O cidadão que trabalha 24 horas não pode ter uma arma, mas o vagabundo está armado com ponto cinquenta e armas pesadas. Isso é uma covardia o que fazem com nosso povo. Quando matam um policial não aparece o direitos humanos. Quando um bandido morre aparece esse bando de vagabundo”, disse o deputado Jairo Carvalho (PSD), ao protestar contra a onda de violência no Acre.

Segundo o deputado, em Senador Guimard (o Quinari), distante cerca de 20 quilômetros da capital, em um único dia dois assaltos a mão armada foram registrados. No primeiro, os bandidos levaram a moto de uma pessoa. No segundo, os criminosos invadiram um comércio, espancaram um mulher grávida e os funcionários do comércio para levar o dinheiro do empresário.

“Venho nessa tribuna demonstrar minhas indignação com a falta de segurança. Eu não vou me calar, porque a população acreana está refém da um violência desenfreada. Levaram uma moto na parte da manhã e à tarde assaltaram um comerciante. Ele desabafou: deputado, eu pago meus impostos todos os meses, tenho meus funcionários, gero emprego, mas estou refém”, diz Carvalho.

Para o oposicionista, parte do crédito da violência seria do PT no Brasil e no Acre. “50% do que está acontecendo é culpa do PT. Eles criaram o estatuto do desarmamento. É assalto, assassinato e roubo todos os dias”, diz Carvalho, ao criticar o número de policiais que estariam multando nas ruas e poderiam ser colocados à disposição das autoridades para reforçar a área de segurança.

“O que tem muito é gente para multar. Tem que acabar com esse exército para multar e coloca para fazer segurança no nosso estado. As nossas leis precisam mudar. São leis que só protegem a bandidagem e quem não trabalha nesse país. O cidadão de bem não tem que lei que o favasse. Estamos reféns desse sistema falido do Estado do Acre e da bandidagem que manda e desmanda”, finaliza.