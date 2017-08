Antigo PSL, Livres é lançado no Acre em evento na Fieac para mais de 100 pessoas

Luciano Tavares, da redação ac24horas 30/08/2017 20:28:29

O PSL virou Livres no Acre durante evento na noite desta quarta-feira, 30, no auditório da Federação das Indústrias (Fieac), que contou com as presenças de filiados ao partido e empresários locais.

O cientista político Diogo Costa, diretor da Fundação Indigo, proferiu uma palestra no evento. Diogo destacou, entre outras coisas, umas das principais plataformas do Livres: governo limitado, descentralizado e com separação de poderes; a ideia de um Estado mínimo e uma iniciativa privada forte.

“Quem cria desenvolvimento, quem cria valor, gera riqueza, são as pessoas. O governo tributa as pessoas e canaliza os recursos para outro fim. Mas o governo não é o gerador da riqueza. Ele depende da riqueza do povo. Quando esse apetite tributário, gastador do governo aumenta, a capacidade das pessoas de criar riquezas diminui”, salientou o cientista político.

No Acre, o Livres não descarta lançar candidato ao governo do Acre. O presidente da executiva estadual do partido, Rodrigues Pires, não quer que a agremiação seja tratada como a oposição convencional e tampouco aliada ao governo. “Não temos cargo, não queremos cargo”, disse ele numa clara demonstração de que o Livres tentará caminhar livre das duas principais frentes políticas do estado.

“O Livres chega ao Acre com uma mentalidade liberal e jovem. O Acre precisa fortalecer sua iniciativa privada e hoje o Livres tem como seu maior patrimônio o capital intelectual de seus formadores”, destacou Rodrigo Pires.

O presidente da executiva municipal do Livres, vereador Emerson Jarude, que “prega” a independência política do partido, afirmou em seu discurso, ao abrir o evento, que o Acre precisa diminuir a economia do contracheque e alavancar de uma vez por todas o setor privado, o que não foi feito durante os 20 anos do governos petistas.

O evento contou com a presença de mais de 100 pessoas. Estavam também presentes representantes da Rede Sustentabilidade, do PMDB e do PSD.