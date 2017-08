Vereadora quer “Bolsa Água” para moradores que sofrem com desabastecimento

Luciano Tavares, da redação ac24horas 29/08/2017 19:48:23

Depois do Bolsa Família, do governo federal, e do “Bolsa Ar-condicionado” nas escolas, proposto pelo deputado federal Moisés Diniz, vem aí o “Bolsa Água, ideia da vereadora Lene Petecão (PSD). A proposta foi feita pela parlamentar na sessão desta terça-feira, 29, na Câmara de Vereadores de Rio Branco, durante sessão que debateu o atual período de estiagem e a crise hídrica em Rio Branco por causa da seca do rio Acre. O debate contou a presença de pesquisadores e autoridades do Saerb e do Depasa.

“Eles (prefeitura) sabem que nessa época não tem água. Eles tem um planejamento. Nessa época as pessoas procuram a gente pra mandar um caminhão de água naqueles lugares altos que não chega água: Caladinho, São Francisco, Eldorado. Pra você ter uma ideia na 06 de Agosto nessa época não tem água. Na beira do rio.”

A ideia da vereadora, que foi levada à tribuna da Câmara Municipal pela primeira vez na sessão desta terça, está em fase embrionária.

Apesar de parecer uma sugestão tosca, Lene Petecão leva o caso a sério e tem argumentos para apresentar. Ela quer que a prefeitura disponibilize um determinado valor suficiente para bancar a distribuição de água por meio de carros pipa nos bairros afetados pelo desabastecimento em época de seca.

“A minha sugestão é que eles se planejem. Pra eles fazerem um diagnóstico nessa época de estiagem pra saberem os lugares onde a falta de água e paguem para o cidadão, paguem caminhão pipa com água potável, a Bolsa Água”, sugere.