Supremo Tribunal Federal absolve deputado Major Rocha acusado de motim

Com informações do G1 29/08/2017 19:39:44

O Supremo Tribunal Federal (STF) absolveu nesta terça-feira (29) o deputado federal Wherles Fernandes da Rocha (PSDB-AC), conhecido como Major Rocha.

Ele foi acusado pelos crimes militares de motim e incitação à desobediência por supostamente participar de movimento grevista de policiais e bombeiros em maio de 2011, no Acre.

Por unanimidade, os ministros da Primeira Turma – Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber e Marco Aurélio Mello – inocentaram o deputado por falta de provas.

A Procuradoria Geral da República (PGR) já havia pedido a absolvição do parlamentar por falta de evidências de que ele teria impedido a abertura do portão de um quartel, inviabilizando a entrada e saída de viaturas, como narrava a acusação do Ministério Público estadual.