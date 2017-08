Simpatizantes de Bolsonaro poderão ter candidato ao Governo do Acre

Nelson Liano Jr. 29/08/2017 19:51:35

Vou reproduzir o que já ouvi de mais de uma fonte na oposição. Alguns políticos acreanos estudam a possibilidade de articularem uma candidatura ao Governo do Estado em sintonia com a do presidenciável Jair Bolsonaro, por enquanto ainda no PSC. O nome especulado é o do Coronel Ulysses, ainda sem partido, que já anunciou que será candidato em 2018. Inicialmente o Coronel concorreria a uma vaga de deputado estadual, mas já foi ventilado a ser vice de Gladson Cameli (PP) e, agora, falam nessa possibilidade de abrir uma frente para dar palanque ao deputado federal “militarista” que disputará a presidência da República. O fato é que Bolsonaro não tem um grupo político no Acre, mas tem muitos eleitores simpatizantes como se pode ver pelas redes sociais.

A fumaça e o fogo

Outro dia me encontrei, por acaso, com o presidente acreano do Livres (antigo PSL) Rodrigo Pires que confirmou a possibilidade de Bolsonaro ter um candidato no Acre. O próprio jovem publicitário pensa na possibilidade de disputar também o Governo do Estado, como uma terceira ou quarta via.

Mais de dois

Acho praticamente impossível que a disputa ao Governo do Acre tenha apenas duas candidaturas. Existem várias especulações de partidos menores. Além do Livres, a Rede, e o próprio DEM podem ter candidatos majoritários.

Se correr o bicho pega…

Por exemplo, se o DEM ficar alijado da chapa majoritária de Gladson Cameli as possibilidades de entrar na disputa são enormes. Bocalom renunciando ao Senado seria candidato a quê? Iria concorrer com Alan Rick (DEM) a deputado federal? Se o DEM não tiver a vice ou uma vaga ao Senado acredito que terá chapa própria em 2018.

…se ficar o bicho come

Por outro lado, o deputado federal Major Rocha (PSDB), tem dito que está pactuado do vice de Cameli ser do PSDB. Mas já avisou que se o acordo não for cumprido poderá entrar na disputa majoritária. Uma equação difícil para oposição resolver porque a lei da física diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço.

Sarna pra se coçar

No Acre o PT criou um “jargão” de que é preciso a oposição estar unida para merecer vencer uma eleição majoritária. E, o pior, é que pegou. Em que outro lugar do Brasil é preciso que todos os partidos de oposição se unam para disputarem uma eleição? Isso não existe. Mas os próprios oposicionistas compraram essa ideia e se matam atrás de uma união difícil de acontecer.

Diferenças naturais

Em qualquer lugar uma disputa majoritária tem vários concorrentes porque existe uma liberdade ideológica entre os partidos. Se unem através das afinidades e conveniências. Mas isso não é uma regra. Por exemplo, em São Paulo e no Rio duvido que apareçam menos de cinco ou seis concorrentes para disputarem o Governo.

Racha lá também

Em relação à FPA e a suposta “esquerda”, certamente haverá mais de uma candidatura também. Afinal, a Rede foi gestada no Acre com dissidentes do PT. Isso é normal. Marina Silva (Rede) foi ministra de Lula (PT) e o seu marido, Fábio Vaz, mantém até hoje ligações com o PT do Acre.

Ameaça?

O deputado estadual Éber Machado (PSDC) parece que depois de um período fora da FPA está bem afinado com o Governo do PT. Depois de criticar a morosidade das obras da BR 364, na ALEAC, “ameaçou” chamar o governador Tião Viana (PT) para reassumir através do DERACRE as obras da estrada.

Justificativa

Éber me disse o seguinte: “Ainda não entrei no debate e ainda não chegou a hora. Mas se as coisas continuarem assim vou chamar o governador para reassumir a obra. No tempo que a BR 364 estava a cargo do DERACRE as coisas andavam bem melhores,” afirmou.

Fogo cruzado

Conversei com o deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) sobre a possibilidade da obra da BR 364 voltar para as mãos do PT. Ele respondeu: “Eu acho que no mínimo estão querendo mais dinheiro para a campanha eleitoral de 2018. Eles já gastaram R$ 2 bilhões e, agora, vão querer mais R$ 4 bilhões para continuarem,” ironizou.

Elogio ou crítica?

O deputado estadual Jesus Sérgio (PDT) denunciou, na ALEAC, que as obras do Polo Moveleiro e da Fábrica de Compensado de Tarauacá estão paradas faz muitos anos. Ambas iniciativas do Governo do PT. Ele também pediu providências para a manutenção das vias do município do Ruas do Povo. Ao final da sua fala soltou a pérola: “Acredito que o governador Tião Viana tem um carinho especial pelo povo do Acre e vai ficar sensível ao nosso apelo”. Não entendi…

Desmazelo

Nessa área produtiva que o atual Governo se meteu existem muitas dúvidas. Jesus Sérgio me disse que nos dois empreendimentos de Tarauacá foram investidos mais de R$ 30 milhões. Muitos equipamentos parados pegando poeira, se estragando e nada funcionando.

Vento e pó…

Esses empreendimentos de Tarauacá nos remetem mais uma vez a famigerada ZPE (Zona de Processamento de Exportação) de Senador Guiomard. Nunca exportou nem um picolé de frutas fabricado no Acre. Na realidade, não tem, por enquanto, nenhuma empresa funcionando. E lá se foram milhões dos cofres públicos e seis anos de espera.

As temerárias propostas do Bolsonaro

Imaginem a Pena de Morte num país com um sistema jurídico falho como o do Brasil? Muitos inocentes poderão ser condenados por engano. E sobre o armamento da população com a facilitação do porte de arma. Vamos pensar num cidadão que comprou uma arma. De repente ele começa a “supor” que pegou “chifre” da esposa. E mesmo que a “traição” jamais tenha acontecido a mente é traiçoeira e vai criando um falso enredo de que aquilo aconteceu. O cara tem uma arma guardada vai lá e mata a mulher inocente. E mesmo que ela tivesse traído o marido, mereceria morrer? Ou uma simples separação resolveria o problema e todos seriam felizes para sempre, vivos e livres? Também imaginem um desentendimento banal no trânsito com dois motoristas armados. Certamente resultará em tiroteio e na perda de vidas. Entendo que a situação da segurança pública no Acre e outros estados brasileiros ultrapassou o limite do tolerável. A população se sente desprotegida diante da bandidagem e quer revanche. Mas para se usar uma arma é preciso treinamento e equilíbrio emocional. Senão vamos assistir a mais mortes dos que a gente tem assistido atualmente pelos motivos mais fúteis possíveis.