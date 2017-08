Secretário não vê motivos para demitir ouvidor dos Direitos Humanos: “Lembro que quem admite e demite é o governador Tião Viana”

João Renato Jácome 29/08/2017 19:13:20

O secretário de Justiça e Direitos Humanos do Acre, Nilson Mourão, afirmou ao ac24horas nesta terça-feira, dia 29, que não vê motivos fortes para pedir o desligamento do ouvidor geral da pasta, Valdecir Nicácio, que foi flagrado usando um capacete personalizado com o desenho do Coringa, o mascote dos matadores de policiais.

Na avaliação do chefe da pasta, Nicácio sempre “desempenhou sua função com integridade e espírito público”, e, mais que isso, “compreende a complexidade e valoriza a função dos militares e dos agentes penitenciários”. Mourão disse isso ao responder questão sobre o afastamento ou não do servidor.

Diante das inúmeras críticas à postura de Valdecir Nicácio, originadas também entre sindicalistas e defensores da causa dos servidores da Segurança Pública, Nilson Mourão foi direto em dizer que eles cumprem um direito democrático, que é o da livre manifestação.

“Quanto a manifestação das entidades: elas são livres para se manifestar. Lembro que quem admite e demite é o governador Tião Viana. Acho que esse caso não é motivo válido para demitir ninguém”, completou o secretário acreano ao destacar: Nicácio usou o capacete “sem nenhuma intenção de ferir, defender ou provocar ninguém”.