Mulher é atingida por raio enquanto falava ao telefone

Da redação ac24horas 29/08/2017 14:26:36

Uma mulher foi atingida por um raio em Pauini, interior do Amazonas, durante um temporal que atingiu a cidade nesta segunda-feira, 28, enquanto falava ao telefone celular.

A mulher, por nome de Édina, de aproximadamente 20 anos, caminhava para atravessar o aeroporto que fica no meio da cidade, para ir ao bairro Pantanal, quando a descarga elétrica a atingiu em cheio.

A vítima do fenômeno natural ficou desacordada no local. Populares acionaram imediatamente o serviço de ambulância do hospital de Pauini. Já na casa de saúde, Édina teve uma parada cardiorrespiratória, mas sobreviveu graças ao trabalho de reanimação feito pelos profissionais de saúde que a atenderam.

Ela estava na sede do município para as comemorações das festividades de Santo Agostinho, o padroeiro do município.