Juruá sofre novo apagão na internet e telefonia nesta terça

Archibaldo Antunes 29/08/2017 15:54:39

Blecautes nos serviços de internet e telefonia móvel nos municípios do Juruá já fazem parte do cotidiano dos moradores da região. No começo da tarde desta terça-feira (29) houve mais um apagão que deixou incomunicáveis os moradores de Cruzeiro do Sul e das cidades vizinhas. A interrupção perdurou por aproximadamente duas horas.

A reportagem aguarda resposta da assessoria de imprensa da operadora Oi sobre a causa do problema.

Nos dias 17 e 18 deste mês a região passou pelo mesmo transtorno em menos de 48 horas. A empresa alegou que o cabo de fibra ótica que atende o Juruá havia sido rompido pela ação de vândalos. Horas depois foi uma árvora que teria caído sobre a rede.