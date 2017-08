Jéssica Sales quer ampliar repasse de recursos do Ministério da Saúde para combater a malária no Vale do Juruá

Da redação ac24horas 29/08/2017 20:46:02

Preocupada com o possível aumento no número de casos de malária no Acre, principalmente nos municípios do Vale do Juruá, a deputada federal Jéssica Sales (PMDB) quer ampliar o repasse de recursos do Ministério da Saúde para combater a doença que todos os anos é motivo de preocupação dos gestores das secretarias municipais de saúde e gerências de endemias no interior do Estado.

Na terça-feira (29), a parlamentar participou de uma reunião com o Ministro da Saúde, Ricardo Barros. Na oportunidade, Jéssica Sales manifestou a necessidade de ampliar os repasses de recursos da pasta para aparelhar as equipes que combatem a malária e apoiar no controle da doença que apresenta maior incidência nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Segundo Jéssica Sales, o piso fixo de vigilância em saúde não supre a crescente demanda que os municípios necessitam. “Apesar de uma redução dos casos de malária apontada no Brasil, na região amazônica, atualmente, existe uma tendência de aumento dos casos da doença na maioria dos municípios, sendo que 98 % dos casos de malária no estado foram registrados no Juruá”, destaca.

Ela afirma que estatísticas sobre a doença confirmar que Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves apresentaram 26% dos casos de malária registrados no Brasil. O município de Cruzeiro do Sul concentra 15 % de infestação. “O ministro Ricardo Barros reconheceu a necessidade de viabilizar mais repasses para fortalecer o combate à malária no Vale do Juruá”, informa Jéssica Sales.

De acordo com Ricardo Barros, os recursos deverão ser transferidos diretamente aos municípios. Jéssica reivindicou ainda que o ministro mantenha na região, os apoiadores da malária do Ministério da Saúde. “A permanência dos profissionais da Fiocruz é de fundamental importância para o sucesso das ações contra essa doença que há anos castiga a população”, justifica a deputada.

Durante a reunião no Ministério da Saúde, Jéssica Sales debateu ainda a questão de pagamentos de repasses pendentes e obras dos municípios de Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo. O coordenador geral do Programa de Controle e Prevenção da Malária, Divino Martins e a coordenadora da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), em Brasília, Regina Maia, participaram do encontro.