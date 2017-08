Inscrições para segunda etapa do Edital de Pequenos Apoios já estão abertas, na capital

29/08/2017

Já estão abertas as inscrições para a segunda etapa do Edital de Pequenos Apoios do Fundo Municipal de Cultura. A nova fase compreende atividades previstas para serem realizadas em novembro e dezembro deste ano. As inscrições vão até o dia 25 de setembro e o resultado será divulgado no site da Prefeitura de Rio Branco no dia 1º de novembro.

Para essa etapa, serão distribuídos R$ 60 mil para seis projetos de arte e seis de patrimônio cultural. Cada projeto selecionado recebe apoio de R$ 5 mil. O valor serve para a execução de pequenos novos projetos ou para complementação de ações já em andamento.

A primeira etapa se encerrou nesta quinta-feira, 24, com 43 projetos inscritos, que passarão por avaliação das comissões. Os 12 planos aprovados serão divulgados no dia 2 de outubro.

Para o diretor de Políticas Culturais da FGB, João Guedes Filho, o número está dentro das expectativas. “Avaliamos de forma positiva a adesão do movimento cultural a essa primeira etapa do Edital de Pequenos Apoios. Ainda teremos outras fases e, ao final de todo o processo, esperamos que haja entre 150 e 200 projetos inscritos”, comentou.

O Edital de Pequenos Apoios prevê seis fases de R$ 60 mil e uma de R$ 70 mil para atividades a serem realizadas até maio de 2018. O investimento, no total de R$ 430 mil, foi estabelecido de acordo com as deliberações dos colegiados de Arte e Patrimônio Cultural.

Os interessados em participar deverão reunir a documentação exigida no edital e entregar ao Departamento de Fomento e Incentivo à Cultura da Fundação Garibaldi Brasil (FGB). O documento pode ser conferido no site da Prefeitura de Rio Branco (riobranco.ac.gov.br).

O edital é destinado a ações de formação, produção, circulação, intercâmbio e eventos. Podem participar propostas de natureza diversa, como encontros, workshops, seminários, ciclos de oficinas e debates, apresentações artísticas, compra de passagens, publicações, entre outros.