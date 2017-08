Fora da decisão na série D, Atlético vai receber homenagem na Assembleia Legislativa

Jairo Barbosa 29/08/2017

A derrota por 2 x 0 ontem a noite(28), para o Operário (PR), em Ponta Grossa, tirou o Atlético Acreano da decisão pelo título do brasileiro da série D. Mas o grupo alcançou um feito nunca antes atingido por uma equipe do Acre: um acesso de uma divisão para outra no futebol brasileiro.

Durante a transmissão do jogo de ontem, a equipe do Esporte Interativo, repetidas vezes elogiou o trabalho do alvi celeste do Acre e destacou a força do grupo. Dos quatro times que subiram para a série C, (Globo(RB), Juazeirense(BA), Operário(PR), o Atlético era o que tinha a menor folha salarial, R$ 50 mil reais.

Para reconhecer o trabalho do grupo, a Assembléia Legislativa vai entregar ao grupo uma moção de aplauso. O projeto, proposto pela mesa diretora e apresentado pelo deputado Heitor Júniro(PDT), foi aprovado por unanimidade.

A data da homenagem ainda não foi confirmada.