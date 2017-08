Corpo de jovem desaparecido é encontrado após denúncia anônima, em Rio Branco

Da redação ac24horas 29/08/2017 16:39:30

Após denúncia anonima, a família com o apoio da polícia conseguiu encontrar o corpo do jovem José da Silva Lima, de 16 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (20), ao sair de casa no São Francisco para jogar futebol em uma quadra próxima ao Conjunto Edson Cadaxo, em Rio Branco.

O corpo estava enterrado em uma área de mata localizada atrás de um campo do Oscar Passos, ainda região do São Francisco.

Desde o desaparecimento, a família fazia buscas pela área e lá ainda conseguiram encontrar pertences do jovem. Na semana passada uma outra denúncia anônima dava conta de um corpo encontrado na região, mas a perícia, mesmo fazendo buscas não conseguiu localizar.

Desta vez, a família informa que recebeu uma ligação anônima de um homem alertando que era para procurar o corpo do jovem no mesmo lugar onde haviam encontrado os seus pertences e com a ajuda da polícia, por volta das 16h, conseguiram encontrar.

O local foi preservado para os trabalhos periciais e o corpo em seguida encaminhado a base do Instituto Médico Legal (IML).