Apagão que atingiu o Acre foi ocasionado por desligamento de linha de transmissão

Luciano Tavares, da redação ac24horas 29/08/2017 14:47:08

Rio Branco e outros 10 municípios do Acre ficaram sem energia elétrica por quase uma uma hora e vinte minutos na tarde desta terça-feira, 29, após o desligamento da linha de transmissão entre Mato Grosso e Rondônia, que também abastece a metade do Acre.

Em nota, a Eletrobras disse que “informações preliminares são que os estados do Acre e Rondônia foram atingidos devido à interrupção na interligação dos dois estados ao Sistema Interligado Nacional – SIN, mas não explicou as causas do desligamento. Disse apenas que “serão apuradas posteriormente pelo ONS conjuntamente aos agentes envolvidos”.

O apagão gerou um onda de reclamações na internet. O internauta Acreucho Nascimento exclamou: “Apagão de novo!”

“Portão eletrônico inoperante e sem a chave que destrava o motor”, reclamou o advogado Marcos Vinicius.

O barulho das reclamações foi maior ainda por causa do calor. “Teste para sucursal do inferno no Acre bem adiantado”, brincou o advogado Neto Ribeiro.

O apagão atingiu Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia, Epitaciolândia, Brasiléia, Xapuri, Capixaba, Porto Acre, Bujari, Vila Campinas, Vila do V e todo o município de Rio Branco.