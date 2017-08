SGA divulga lista de aprovados em seleção simplificada de contratação temporária

SGA divulga relação de aprovados em seleção simplificada de contratação temporária de nível superior

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) divulgou nesta segunda-feira (28) o resultado final do processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível superior do Edital SGA/SECT Nº 007 e homologou o processo seletivo.

A relação está publicada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta segunda-feira, edição Nº 12.126, página 57. O resultado Final do Processo Seletivo Simplificado na seguinte ordem: cargo, município, nome do candidato em ordem de pontuação e nota.

ANALISTA DE SISTEMAS: 1°, JOHN MAYCON SILVA DE MATTOS, 79.00 / 2°, ISRAEL BRAGA DO NASCIMENTO, 76.30 / 3°, RICARDO EMERSON DE FREITAS JARDIM, 70.50 / 4°, IVANEIDE THAIS DE ALMEIDA RIBEIRO, 59.00 / 5°, DARCILEDE GOMES DO VALE, 58.00 / 6°, JADER DO NASCIMENTO ARAUJO, 57.00 / 7°, CAIO FELIPE DE SENA SANTANA, 55.00 / 8°, VANESSA DA SILVA SALDANHA, 49.70 / 9°, JOSANA AYMARA PEREIRA NISHIHIRA, 43.44 / 10°, JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES, 41.92 / 11°, ISAQUE RAMOS IDE, 41.39 / 12°, WESLEY ALVES OLIVEIRA, 39.48 / 13°, FELIPE MACHADO CARNEIRO, 36.87 / 14°, PRISCILA CATARINO DA SILVA, 36.64 / 15°, WANDRESSA PEREIRA DE ARAÚJO, 32.22.

ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO: 1°, RAFAEL DIOGENES BARBOSA, 81.00 / 2°, IGOR SOUZA GREGÓRIO, 80.50 / 3°, HEBERTH FERNANDO ALVES DA SILVA, 79.30 / 4°, JOÃO PAULO DE MAGALHÃES, 77.50 / 5°, MARCELO PERES ALVES NASCIMENTO, 75.50 / 6°, RÔMULO FREITAS CAMPOS, 75.00 / 7°, ARYTON MENDES SOARES, 68.70 / 8°, IALLE ROCHA DE MEDEIROS, 60.00 / 9°, SALMO FERREIRA DA SILVA, 59.00 / 10°, MARLEY JISELLE RIBEIRO OLIVEIRA, 58.50 / 11°, RAIMUNDO ROGÉRIO CARVALHO DE MATOS, 58.50 / 12°, MARCIO SOARES DOS SANTOS MOREIRA, 57.00 / 13°, ALLAN WILSON BORGES RIBEIRO, 55.50 / 14°, ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, 54.00 / 15°, LUCAS ONOFRE DA SILVA, 52.00 / 16°, JOMHARA RODRIGUES GOMES, 49.80 / 17°, MARLON SILVA SIQUEIRA, 46.00.

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES: 1°, GUSTAVO DUTRA ANDRADE, 72.50 / 2°, ADER BARBOSA DERZE, 69.00 / 3°, JULIANA OLIVEIRA FERNANDES DOS ANJOS, 47.64 / 4°, STEFFSON KAYO FONTINELE DO NASCIMENTO, 37.97.

Os candidatos que não alcançaram 30% na somatória das notas da Análise Curricular e Entrevista estão excluídos. Os candidatos poderão obter maores informações a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (SECT), por intermédio do telefone (68) 3215-2555 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215- 4031 ou por meio do endereço eletrônico: concursos.sga@ac.gov.br.ra