Prefeito do PMDB, Tanizio Sá recebe petista Marcus Viana na cidade de Manoel Urbano

Jairo Barbosa 28/08/2017 10:22:15

O prefeito de Manoel Urbano, Tanízio Sá, do PMDB, fez as honras da casa para o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana, do PT.

Marcus, pré candidato ao governo do estado, esteve na cidade administrada pelo peemedebista na última sexta feira(25), durante viagem rumo a Tarauacá. Acompanhado pelo senador Jorge Viana, deputado Ney Amorim e aliados, o prefeito da capital conversou com o colega do interior no gabinete oficial.

¨Foi uma visita de cortesia¨, disse Tanízio, antecedendo as justificativas que certamente seu partido irá cobrar.

Em ritmo de campanha eleitoral, Marcus Alexandre ainda conversou com moradores e reuniu com vereadores na Câmara Municipal.No sábado, ele participou da plenária do PT em Tarauacá.