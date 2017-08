Operação da Polícia civil prende suspeitos de matar agente Penitenciário no Bujari

A Policia Civil prende suspeitos de matar agente penitenciário no município do Bujari. A apresentação dos presos se deu na tarde desta segunda-feira (28) na delegacia da Quarta Regional. Diego Oliveira da Silva, 30 anos, seria o responsável pelo disparo que matou o agente Penitenciário, o irmão. Fagner Miller de Oliveira, de 22 anos, teria sido o mentor do crime e G. S. B. de 14 anos, seria a adolescente que teria levado a vítima até a estrada onde tudo aconteceu. Outra menor de 16 anos também foi presa por participação.

Segundo o delegado responsável pelas prisões, Pedro Resende, o agente estaria com a adolescente consumindo bebidas alcoólicas desde a manhã de quinta-feira (24). Os envolvidos que são todos parentes de primeiro grau, teriam arquitetado o crime na intenção de ficarem com a arma. Após o crime, a motocicleta chegou a ser levada, mas foi recuperada em seguida, já a arma, foi recuperada com os suspeitos no momento das prisões.

“A prisão desses suspeitos foi em tempo Record. Desde o dia do fato a polícia não parou de trabalhar e através de investigações chegamos a esses primeiros quatro suspeitos ligados diretamente ao crime. Então fica aí a resposta dos que diziam que nós não estávamos fazendo nada e hoje mostramos o resultado do nosso trabalho”, disse o delegado Pedro Resende.