No Paraná, Atlético Acreano busca vaga inédita na final do brasileirão da série D

Jairo Barbosa 28/08/2017 08:05:38

Depois de garantir o acesso, o Atlético Acreano busca hoje, em Ponta Grosa(PR), uma vaga inédita na decisão do campeonato brasileiro da série D.

O alvi celeste encara os donos da casa, o Operário, na semi final da competição. No primeiro jogo, na capital do Acre, as equipes empataram sem gols.

O Galo do Acre encarou uma longa e desgastante viagem para o compromisso fora de casa e tem a vantagem de jogar por um empate com gols. Novo empate em 0x0 leva a decisão da vaga para os penaltis.

Os paranaenses avança, com uma vitória. O técnico Álvaro Miguéis, definiu o time antes da viagem para o sul do país e vai manter Eduardo no ataque. O jogador não marca um gol ha três jogos.

As rádio Aldeia FM, Difusora AM e ECO ACRE FM, transmitem a partida a partir das 17 horas, horário do Acre