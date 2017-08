No Acre, Ibama aplica R$ 14 milhões em multa e oito pessoas foram presas em operação

Da redação ac24horas 28/08/2017 13:40:04

Durante 18 dias de operação contra o desmatamento nos municípios de Sena Madureira, Acrelândia, Xapuri e Porto Acre foram emitidos 165 autos de infração e aplicados mais de 14 milhões em multas ambientais. A operação, que contou com apoio policial, prendeu oito pessoas, que deverão responder processos administrativos e criminais.

O superintendente do Ibama, Carlos Gadelha, acredita que a operação resultou na preservação de pelo menos 2.000 hectares de floresta no Acre, que estavam na mira dos criminosos.

“Nós apreendemos cinco tratores, duas caminhonetes, um quadriciculo, gasolina, motoserras, foices e outros materiais que estavam sendo usados para a prática de desmatamento. Vale ressaltar que estamos fazendo o enfrentamento no início, identificado pontos ativos e evitando o desmatamento de grandes áreas de terra que possam ocorrer na região”, disse Gadelha.

O major Semir, comandante do Batalhão de Policiamento Ambiental, informou que as ações devem continuar pelo tempo que for necessário.

“Conforme as denúncias forem chegando, nós estaremos direcionando nosso efetivo para estar atendendo toda e qualquer demanda relacionada a crimes ambientais”, finalizou.

A ação contou com as parcerias do Pelotão Florestal e Instituto de Meio Ambiente do Acre e aconteceu entre os dias 07 e 25 agosto.