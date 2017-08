Motofretistas fecham a avenida no Centro em protesto contra a prefeitura de Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas 28/08/2017 10:51:54

Um grupo de motofretistas usou uma corda para fechar a avenida Getúlio Vargas, no Centro de Rio Branco, no cruzamento com a rua Rui Barbosa, em protesto contra a prefeitura da capital, na manhã desta segunda-feira, 28.

Eles e reclamam do excesso de fiscalização do RBTrans e querem o direito de transportar pessoas, além do serviço do frete. O grupo se reúne no meio da avenida e usa um caminhão de som.

Por causa da manifestação há congestionamento no trânsito na Getúlio Vargas e na avenida Ceará, acessos bastante movimentados no centro da capital. Os manifestantes querem a presença do prefeito no local.

Prefeitura diz que está cumprindo o CTB

A prefeitura de Rio Branco informou por meio de sua assessoria de imprensa que o RBTrans apenas cumpre o Código de Trânsito Brasileiro ao permitir que os motofretistas conduzam passageiros. “O que eles querem é ilegal. Não está havendo excessos. Estamos cumprindo o que exige a legislação. A atividade pela qual eles estão autorizados é motofrete, ou seja, transporte de carga e não de pessoas.”

A prefeitura informou ainda que foram “dados todos os prazos para eles se adequarem, mas eles não fizeram e estão buscando algo que é ilegal. Todos os prazos para eles se regularizarem foram concedidos, a maioria não buscou a regularização, e em alguns casos, estão transportando passageiros, o que não é permitido, ou seja, estão em descumprimento com a lei federal e a regulamentação municipal”, informou a assessoria.