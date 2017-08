Moradores de Sena Madureira organizam protesto em frente à sede da Operadora OI

Da redação ac24horas 28/08/2017 09:58:17

A comunidade de Sena Madureira está revoltada com os serviços oferecidos pela operadora Oi S.A., tanto que planeja, para os próximos dias, um protesto em frente à sede da empresa, no Centro de Rio Branco. Ele já se cotizam para locar ônibus que devem transportar os manifestantes.

Com os constantes problemas nos serviços da empresa, hospitais, empresas e até o poder público sofrem rotineiramente porque não conseguem executar trabalhos importantes para a população. E as reclamações são constantes, sendo que várias já foram levadas à empresa, mas sem solução.

A reportagem do site SenaOnline.com conversou com terceirizados da empresa, que realizam serviços de reparo na cidade, e, segundo eles, os problemas ocorrem porque a estrutura utilizada pela empresa para envio da internet e telefonia é bastante antiga, e já precisa ser refeita.

Com o protesto, previsto para ainda essa semana, o trânsito pode ficar bastante prejudicado, já que a sede da empresa fica na Avenida Brasil, em frente ao Gabinete do Governador, no Centro de Rio Branco.