Justiça deve se manifestar em breve sobre o Uber em Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas 28/08/2017 15:11:10

A juíza Zenair Bueno, da 2ª Vara da Fazenda Pública, garantiu nesta segunda-feira, 28, que deve se manifestar a qualquer momento sobre a ação popular feita em junho passado pelo advogado Gabriel Santos e os estudantes universitários Carlos Gomes e Michele Andressa com pedido para que a prefeitura de Rio Branco seja impedida de proibir a atuação do Uber na capital, como ocorre atualmente. A informação é do advogado Gabriel Santos.

Em conversa com a magistrada, o advogado disse que ressaltou “a importância de se conferir uma liminar proibindo a RBTRANS de multar e apreender os carros dos motoristas do aplicativo. Em breve a juíza deve se manifestar sobre nosso pedido. Aguardemos!”, afirmou.

A Uber, que é a maior interessada no assunto, entrou em contato com o advogado para fornecer as informações necessárias sobre o funcionamento da empresa.

Em Rio Branco, a Procuradoria do Município emitiu parecer desfavorável ao Uber ao consider o aplicativo irregular.